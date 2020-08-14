Цены на нефть перешли к снижению

Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются на беспокойстве рынков вокруг состояния спроса и предложения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.22 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,71% — до 44,64 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,73% — до 41,93 доллара за баррель.

В пятницу цены на "черное золото" снижаются под давлением сомнений в восстановлении спроса из-за пандемии коронавируса. На этой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК снизили свои прогнозы спроса на нефть на 2020 год.

"Пессимизм в отношении перспектив роста спроса на нефть в этом году связан с ухудшением прогнозов на ближайшие месяцы…. Что еще хуже, мировые поставки нефти растут", — считает нефтяной брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чьё мнение приводит агентство Рейтер.

Участники торгов также опасаются растущего предложения на сырьевом рынке. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится на следующей неделе, однако аналитики не ожидают никаких существенных изменений.