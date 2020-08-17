Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.00
$
73.14
86.50
73.59
Прогноз
17.08 – 24.08
$
74.00
86.06
Индексы и котировки Brent
45.00
–0.16 Золото
1956.45
+0.26 РТС
1326.13
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1861
+0.0099
03.08
1.1762
13.08
05.08
22.07

Курс доллара: рубль снижается к евро и доллару 

RT на русском и ещё 3 51 минуту назад
Рубль снижается к евро и доллару
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в понедельник, 17 августа, рубль снижается к евро и к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 17 копеек — до 73,04 рубля.
Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 86,62 рубля.
Видео дня. Россияне отказываются от использования мелочи
RT на русском: последние новости
Более 32,7 млн тестов на коронавирус проведено в России Более 32,7 млн тестов на коронавирус проведено в России Экономист оценила ситуацию на валютном рынке Экономист оценила ситуацию на валютном рынке Рубль растёт к доллару Рубль растёт к доллару
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дворец Лукашенко выставлен на продажу
Дворец Лукашенко выставлен на продажу
The Economist (Великобритания): господство доллара обеспечено настолько, насколько обеспечено глобальное…
The Economist (Великобритания): господство доллара обеспечено настолько, насколько обеспечено глобальное…
В Раде заявили об уничтожении «Мотор Сичи»
В Раде заявили об уничтожении «Мотор Сичи»
Россияне получат прибавку к пенсии
Россияне получат прибавку к пенсии
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
00:35
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
Компании
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение