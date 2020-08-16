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Экономист объяснил связь цены на нефть и размера пенсии 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 28 минут назад
Экономист объяснил связь цены на нефть и размера пенсии
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
Экономист отметил, что прямой связи между ростом цен на нефть и ростом пенсий нет. Однако, жить пенсионерам все же станет лучше, поскольку при высоких ценах на нефть правительство сможет дополнительно датировать пенсионный фонд. Кроме того, выросшие зарплаты также приведут к увеличению пенсионных отчислений.
Косой заключил, что повышение цен на нефть «может способствовать поднятию уровня пенсий, но прямой взаимосвязи между этими моментами нет», пишет iReactor. При этом экономист не исключил, что часть регионов при высоких нефтеценах смогут выделить надбавки пожилым людям, и уровень их жизни станет выше.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что эксперт объяснил, какую пенсию будет получать среднестатистический 30-летний россиянин с зарплатой в 50 тысяч рублей.
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