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В Германии назвали невыгодной закупку у США сжиженного газа

ТК «Звезда»иещё 6
1 час назад
Комментарии81
По мнению властей ФРГ, в Штатах есть «особые методы добычи СПГ, которые сами по себе дороже, чем у природного газа».
В Германии назвали минусы закупки газа у США
Фото: ReutersReuters
Немецкие власти заявили, что Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому топливу.
«Я считаю, что вопрос, покупать ли нам ещё и сжиженный газ, не стоит», - отметил Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель.
По его словам, в ФРГ работают над созданием крупных терминалов СПГ для экспорта.
Пегель подчеркнул, что в конечном итоге речь идет о сохранении конкурентоспособных вариантов. Для того, чтобы можно было выбирать цену между рядом предлагаемых продуктов.
Он напомнил, что в Штатах есть «особые методы добычи СПГ, которые сами по себе дороже, чем у природного газа».
«Сжиженный газ нужно вначале превратить в жидкость, это требует значительного количества энергии, придется перевозить его на большие расстояния на корабле сюда, в Германию», — уточнил министр.
Также, по его мнению, истинный страх Вашингтона заключается в том, что американские цены могут не выдержать конкуренции, передает RT.
Комментарии81
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