Отказ России от доллара грозит США тяжелыми последствиями 

Для общих расчетов Москва и пекин предпочитают выбирать вместо денежной единицы США другие валюты. Оплата более 50% российского экспорта в Китай была произведена в евро во втором квартале 2020 года.

Отказ от доллара поможет России защититься от западных санкций. Если доллар перестанет быть главной резервной валютой, то Соединенные Штаты потеряют не только престиж, но и власть, передает мнение немецких обозревателей издание «ПолитРоссия».

США не смогут оказывать влияние на государства, которые не зависят от доллара, а значит их положение на международной арене значительно ухудшится, подытожили обозреватели Focus.