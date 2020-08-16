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Отказ России от доллара грозит США тяжелыми последствиями 

Слово и Дело 59 минут назад
Отказ России от доллара грозит США тяжелыми последствиями
Фото: Слово и Дело
Для общих расчетов Москва и пекин предпочитают выбирать вместо денежной единицы США другие валюты. Оплата более 50% российского экспорта в Китай была произведена в евро во втором квартале 2020 года.
Отказ от доллара поможет России защититься от западных санкций. Если доллар перестанет быть главной резервной валютой, то Соединенные Штаты потеряют не только престиж, но и власть, передает мнение немецких обозревателей издание «ПолитРоссия».
США не смогут оказывать влияние на государства, которые не зависят от доллара, а значит их положение на международной арене значительно ухудшится, подытожили обозреватели Focus.
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