Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.00
$
73.35
86.25
86.65
Прогноз
17.08 – 24.08
$
75.23
84.85
Индексы и котировки Brent
45.19
+0.18 Золото
1943.66
+0.01 РТС
1326.13
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1856
+0.0094
03.08
1.1762
13.08
05.08
22.07

Почему эта неделя станет критически важной для рубля 

Российская Газета 2 часа назад
Почему эта неделя станет критически важной для рубля
Фото: ТАСС
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
— Российский рубль был довольно устойчивым на прошлой неделе, не отрываясь далеко от отметки 86 за евро и 73 за доллар. "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится", — примерно так можно охарактеризовать эту устойчивость российской валюты, в то время как на близких рынках развивающихся стран сгущаются тучи.
Турецкая лира под напором продавцов все же вернулась к переписыванию минимумов к доллару и многим другим валютам в конце недели. Важно понимать, что против Турции сейчас почти опустевшие золотовалютные резервы, экстремально мягкая денежно-кредитная политика и нарастающий конфликт со странами ЕС из-за бурения газа на шельфе недалеко от Кипра.
Протесты в Белоруссии и не думают утихать, что к концу недели стало сказываться на денежном рынке страны. Стоимость облигаций Белоруссии поползла вниз после ряда санкционных угроз со стороны лидеров ЕС.
Формально рублю нечего опасаться, так как бюджетные показатели в России впечатляющие, включая рекордный объем золотовалютных резервов, низкие процентные ставки по госдолгу и его низкий объем. Однако устойчивый отток капитала с других развивающихся рынков игнорируется участниками российского рынка лишь временно.
Очень скоро при сохранении этих негативных тенденций может произойти переоценка рынков для всех стран EM. В принципе, белорусский рубль имеет долгосрочную тенденцию к снижению против доллара, которая несколько ослабла в предыдущие два года, но вновь стала актуальной в 2020 году. Несмотря на некоторое ослабление BYN с конца июля, с начала года он потерял 16% к доллару против 18% ослабления RUB.
Предыдущий эпизод обвала турецкой лиры был ровно два года назад. Тогда рубль ослабел более чем на 10% за пять недель на фоне 50% обвала лиры. Правда, тогда падение рубля подстегивали санкционные риски. Впрочем, эта тема может проявиться и на этот раз.
Следующая неделя может оказаться критически важной для российского рубля. Смягчение накала на рынках Турции и Белоруссии способно вернуть покупателей в российский рубль. Против евро он существенно просел в последние недели и выглядит заряженным на отскок. В данном случае евро может окончательно подешеветь ниже 85 и продолжить ослабление в последующие месяцы, а доллар — опуститься под 72,5.
Однако в случае дальнейшей эскалации политического давления как вокруг Турции, так и Белоруссии, рубль может перейти в фазу активного ослабления. При таком сценарии нельзя исключать касания отметки 90 рублей за евро и 77 рублей за доллар.
Видео дня. Бесплатных SMS о переводах на карту от Сбербанка больше не будет
Российская Газета: последние новости
В ожидании девальвации доллара инвесторы будут взвинчивать курс евро В ожидании девальвации доллара инвесторы будут взвинчивать курс евро Центробанк повышает курс евро с 14 августа Центробанк повышает курс евро с 14 августа Рубль отложил наступление на доллар до сентября Рубль отложил наступление на доллар до сентября
Комментарии 2
Рынки , Экономика , Александр Купцикевич , ЕС , "Российская газета" , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К чему привела США массовая раздача денег
К чему привела США массовая раздача денег
Дворец Лукашенко выставлен на продажу
Дворец Лукашенко выставлен на продажу
Россияне поддержали идею Медведева о мигрантах
Россияне поддержали идею Медведева о мигрантах
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
00:35
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
Компании
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение