Рубль вздрогнул за Белоруссию 

На этой неделе количество заболевших коронавирусом на Земле превысит 22 млн, причем суточный прирост их числа 15 августа опять подскочил до 297,6 тыс. Число умерших на этой неделе превысит 800 тыс., и темпы прироста также не снижаются.

Особо драматичных экономических новостей сегодня нет — как, впрочем, и позитивных. Индекс производственной активности NY Empire State, которому прочили сохранение на вполне среднем позитивном уровне 15 п., в августе почему-то опять свалился до 3,7 п., то есть почти в негативную зону. Однако справедливости ради стоит отметить, что коронавирус тут, возможно, и ни при чем: индекс съехал к околонулевым значениям еще в начале 2019 года.

Америка постепенно продолжает ужесточать санкции в отношении Huawei: Министерство торговли США добавило в санкционный список еще 38 аффилированных с компанией лиц и организаций. Также теперь иностранные компании, делающие некоторые чипы для Huawei на американском оборудовании, должны получать на это отдельное разрешение.

На этом фоне внятной картины рыночных настроений сегодня не сформировалось. Фьючерс на индекс S&P 500 еще 13 августа уперся в уровень 3380 п. и по состоянию на 20.30 МСК так и не мог его преодолеть.

«В Китае продолжается накачка экономики ликвидностью, на этом выросли местные акции, но на остальные рынки этот не распространилось. К вечеру и в США, по слухам, все-таки ждут новостей по новому пакету стимулирования. Отсутствие договоренности между демократами и Белым Домом держит рынок в подвешенном состоянии, и решение определит дальнейшее направление движения», — говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

В России заметных локальных новостей сегодня тоже немного — разве что, в продолжение сложившейся в последние годы практики, Трубная металлургическая компания (MCX:TRMK) подала заявку о делистинге GDR с Лондонской фондовой биржи.

Индекс МосБиржи после недавнего роста сегодня скорректировался на 0,31%, индекс РТС — на 1,14%. Курс доллара к 19.30 МСК вырос на 57 коп. до 73,44 руб., но до верхней границы коридора 72,7-73,9 руб, где он консолидируется с 4 августа, еще далеко.

А вот индекс госбумаг RGBI сегодня снизился на 0,73% до 153,34 п. — это уровень начала мая, причем плавный нисходящий тренд рисуется как минимум на три недели назад.