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Минфин США: Россия увеличила вложения в американские госбумаги с $5,39 млрд до $5,87 млрд 

ТАСС 1 час назад
Россия увеличила вложения в госбумаги США
Фото: Reuters
Россия в июне 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные ценные бумаги с $5,39 млрд до $5,87 млрд Это следует из опубликованных в понедельник документов Минфина США.
На долю долгосрочных облигаций пришлось $2,87 млрд вместо $3,75 млрд месяцем ранее. На долю краткосрочных — около $3 млрд по сравнению с $1,63 млрд в мае.
Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до $9,3 млрд При этом за март нынешнего года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем — с $12,58 млрд до $3,85 млрд Затем в апреле вновь увеличила объем вложений до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.
Крупнейшим держателем госбумаг США в июне осталась Япония с показателем $1,26 трлн. Второе место с $1,07 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.
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Рынки , Экономика , Казначейство США
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