Россия увеличила вложения в госбумаги США

Россия в июне 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные ценные бумаги с $5,39 млрд до $5,87 млрд Это следует из опубликованных в понедельник документов Минфина США

На долю долгосрочных облигаций пришлось $2,87 млрд вместо $3,75 млрд месяцем ранее. На долю краткосрочных — около $3 млрд по сравнению с $1,63 млрд в мае.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до $9,3 млрд При этом за март нынешнего года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем — с $12,58 млрд до $3,85 млрд Затем в апреле вновь увеличила объем вложений до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.

Крупнейшим держателем госбумаг США в июне осталась Япония с показателем $1,26 трлн. Второе место с $1,07 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.