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Биржи АТР в основном растут на фоне позитивной динамики индексов США 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно поднимаются, рост фондовых рынков США поддерживает торги в регионе, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,42% — до 3453,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,59%, до 2300,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,15%, до 25385,8 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,05%, до 2406,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — увеличивался на 0,88%, до 6129,9 пункта, японский Nikkei 225 — опускался на 0,18%, до 23056,27 пункта.
По итогам торгов понедельника американский индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1%, а индекс широкого рынка S&P 500 еще сильнее приблизился к историческому рекорду, обновленному в феврале, показателю осталось подняться чуть менее чем на 0,4%.
Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг новых мер поддержки экономики США. Власти страны продолжают обсуждать размер пакета поддержки: президент Дональд Трамп предлагает выделить около 1 триллиона долларов дополнительно к уже потраченным примерно 3 триллионам, в то время как демократы хотят до 2 триллионов долларов дополнительного финансирования.
Ранее Трамп заявил, что готов выделить до 25 миллиардов долларов на поддержку почтового ведомства в преддверии возможного широкого голосования по почте на выборах, но только если получит от демократов в конгрессе уступки.

"Многие профессионалы в сфере инвестиций, как и розничные инвесторы, находятся в стороне, частично из-за того, что они ждут этого второго пакета стимулирования. Пока эта среда не полностью способствует склонности к риску", — считает президент и главный инвестиционный менеджер Gibbs Wealth Management Эрин Гиббс (Erin Gibbs), чьи слова цитирует агентство Франс Пресс.

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Рынки , Дональд Трамп , France-Presse
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