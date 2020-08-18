Белоруссия ударила по рублю

Российский рынок акций вчера открылся ростом, но к закату торгов потерял 0,3%. Вроде и внешний фон был неплохим, и до сильного сопротивления 3100 пунктов еще можно было подрасти.

Особо удивил рубль, который в паре с долларом потерял около 1,2%, при том, что доллар сильно падал к корзине мировых валют. Наблюдались сильные распродажи ОФЗ.

Ничем иным, кроме как реакцией инвесторов на события в Белоруссии, объяснить такую динамику рублевых активов нельзя. И сегодня этот фактор продолжит давить на рынок. Сложно сказать, как будут развиваться события в соседней стране, и как долго рынок будет учитывать это. Однако в ближайшее время рисков распространения пожара на нашу страну нет никаких.

Внешний фон с утра складывается нейтральным. Американские фьючерсы торгуются около нуля, в районе 45 долларов за баррель стоит нефть. Так что открытие нас ждет околонулевое.

Вчера вновь сильно выросли бумаги золотодобывающих компаний из-за возобновления роста золота. Сегодня драгметалл вновь дорожает, и золотодобытчики в первой половине дня прибавят в капитализации. Однако держателям их бумаг стоит быть внимательными: пара евро-доллар находится у верхней границы диапазона сопротивления 1,18-1,19. Не исключено, что по паре может последовать откат вниз, что вполне может спровоцировать и как минимум прекращение роста золота.

Так и не смог пробить сопротивление 242 руб Сбербанк . При ухудшении внешнего фона или роста политических опасений откат бумаги от этого уровня может быть продолжен. Но потенциал роста Сбера в район 255 руб сохраняется в ожидании высоких дивидендов.

Нефть вряд ли далеко оторвется от отметки 45 долларов. Быть может какое-то оживление будет завтра после публикации традиционной для среды статистики по запасамв США, или новостей с планируемой встречи мониторингового комитета ОПЕК+.

Сопротивление по паре доллар-рубль проходит в районе 74,5. Не исключено, что пара попробует сегодня до него добраться. Вчера вечером мы не наблюдали отмечавшегося в последние дни усиления покупок рубля на западных площадках. Возможно, западные инвесторы на политических событиях в Белоруссии снизили спекулятивные вложения в российскую валюту.

В целом рубль и дальше должен слабеть, никаких фундаментальных поводов для его роста нет. Поэтому покупки рубля как против доллара, так и против евро рекомендуем сопровождать очень короткими стопами.