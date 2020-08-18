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События в Белоруссии бьют по рублевым активам 

Прайм 3 часа назад
Белоруссия ударила по рублю
Фото: Reuters
Алексей Антонов, главный аналитик "Алор Брокер":
Российский рынок акций вчера открылся ростом, но к закату торгов потерял 0,3%. Вроде и внешний фон был неплохим, и до сильного сопротивления 3100 пунктов еще можно было подрасти.
Особо удивил рубль, который в паре с долларом потерял около 1,2%, при том, что доллар сильно падал к корзине мировых валют. Наблюдались сильные распродажи ОФЗ.
Ничем иным, кроме как реакцией инвесторов на события в Белоруссии, объяснить такую динамику рублевых активов нельзя. И сегодня этот фактор продолжит давить на рынок. Сложно сказать, как будут развиваться события в соседней стране, и как долго рынок будет учитывать это. Однако в ближайшее время рисков распространения пожара на нашу страну нет никаких.
Внешний фон с утра складывается нейтральным. Американские фьючерсы торгуются около нуля, в районе 45 долларов за баррель стоит нефть. Так что открытие нас ждет околонулевое.
Вчера вновь сильно выросли бумаги золотодобывающих компаний из-за возобновления роста золота. Сегодня драгметалл вновь дорожает, и золотодобытчики в первой половине дня прибавят в капитализации. Однако держателям их бумаг стоит быть внимательными: пара евро-доллар находится у верхней границы диапазона сопротивления 1,18-1,19. Не исключено, что по паре может последовать откат вниз, что вполне может спровоцировать и как минимум прекращение роста золота.
Так и не смог пробить сопротивление 242 руб Сбербанк. При ухудшении внешнего фона или роста политических опасений откат бумаги от этого уровня может быть продолжен. Но потенциал роста Сбера в район 255 руб сохраняется в ожидании высоких дивидендов.
Нефть вряд ли далеко оторвется от отметки 45 долларов. Быть может какое-то оживление будет завтра после публикации традиционной для среды статистики по запасамв США, или новостей с планируемой встречи мониторингового комитета ОПЕК+.
Сопротивление по паре доллар-рубль проходит в районе 74,5. Не исключено, что пара попробует сегодня до него добраться. Вчера вечером мы не наблюдали отмечавшегося в последние дни усиления покупок рубля на западных площадках. Возможно, западные инвесторы на политических событиях в Белоруссии снизили спекулятивные вложения в российскую валюту.
В целом рубль и дальше должен слабеть, никаких фундаментальных поводов для его роста нет. Поэтому покупки рубля как против доллара, так и против евро рекомендуем сопровождать очень короткими стопами.
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Комментарии 4
Рынки , Экономика , Алексей Антонов , Сбербанк России
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