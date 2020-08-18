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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 

RT на русском и ещё 3 2 часа назад
Рубль растет к доллару и евро в начале торгов
Фото: РИА Новости
На открытии торгов во вторник, 18 августа, рубль растёт к евро и к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 14 копеек — до 73,60 рубля.
Курс евро снизился на 1 копейку и составил 87,49 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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