Курс биткоина поднялся до максимума за год 

Курс самой популярной криптовалюты — биткоина — поднимался до 12,4 тысячи долларов, следует из данных портала coindesk.com. Это максимум для биткоина с прошлого августа, сейчас его стоимость продолжает колебаться возле достигнутых отметок.

Курс криптовалюты начал быстро расти вечером 17 августа. За сутки его стоимость прибавила более 4%. Еще в начале августа биткоин стоил около 11 тысяч долларов.

Для биткоина, как и других криптовалют, характерна крайне высокая волатильность курса. В этом году она была усилена еще и пандемией коронавируса. Так, в середине марта стоимость биткоина проваливалась ниже 5 тысяч долларов, хотя в феврале он стоил более 10 тысяч долларов.

Максимальной стоимости курс биткоина достигал в декабре 2017 года на пике интереса к криптовалютам и майнингу по всему миру. Тогда он превысил 20 тысяч долларов, но уже к февралю 2018 года провалился к 8 тысячам долларов.

С 2021 года в России, согласно недавно подписанному президентом закону, можно будет проводить сделки с криптовалютой, но использовать ее как средство платежа будет невозможно. В целом криптовалюты приобретут статус стандартного финансового актива, но исключительно в цифровой форме.