Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.12
$
73.45
87.15
87.51
Прогноз
24.08 – 31.08
$
73.53
86.94
Индексы и котировки Brent
45.10
+0.02 Золото
1989.42
+0.10 РТС
1308.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.08
1.1943
+0.0140
04.08
1.1803
16.08
07.08
24.07

Цены на нефть снижаются из-за сомнений относительно восстановления спроса в США 

Прайм 1 час назад
Цены на нефть снижаются
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в среду утром опускаются, рынки обеспокоены из-за спора вокруг нового пакета стимулирования экономики США и в связи с этим перспектив относительно спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.15 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,75% — до 45,12 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,58% — до 42,64 доллара за баррель.

"Проблемы спроса сдерживают нефтяные цены, так как все еще нет прогресса по вопросу экономического стимулирования в США, а торговые переговоры США и КНР были отложены", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего менеджера отдела исследований Nissan Securities Хироюки Кикукавы (Hiroyuki Kikukawa).

Белый дом и республиканцы по-прежнему не могут договориться с демократами в конгрессе о стимулировании экономики США и возможных дальнейших усиленных выплатах по безработице из-за разногласий о размере стимулирования. Белый дом согласен выделить 1 триллион долларов, а демократы требуют как минимум 2-триллионный пакет поддержки.
Ранее президент страны Дональд Трамп заявил, что отложил переговоры с КНР по торговле из-за коронавируса. Позднее представитель Белого дома добавил, что Трамп не отказывался от заключенной ранее торговой сделки с КНР, но новых переговоров по торговле с Пекином не будет, и страны обсуждают лишь реализацию предыдущих соглашений.
Снижение нефтяных котировок сдерживают данные Американского института нефти (API). В ночь на среду институт сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 14 августа упали на 4,3 миллиона баррелей. Этот показатель оказался лучше прогноза снижения в 2,7 миллиона. Официальная статистика будет опубликована минэнерго страны в среду вечером.
Видео дня. Срок хранения кредитной истории сокращается
Прайм: последние новости
Биржи АТР в основном растут на рекордной динамике индексов США Биржи АТР в основном растут на рекордной динамике индексов США События в Белоруссии бьют по рублевым активам События в Белоруссии бьют по рублевым активам Рубль слегка повышается к доллару после ощутимого падения в понедельник Рубль слегка повышается к доллару после ощутимого падения в понедельник
Комментарии
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дефолт попытаются объявить»
«Дефолт попытаются объявить»
Владельцев банковских карт ждет неприятный сюрприз
Владельцев банковских карт ждет неприятный сюрприз
Трубу построили, а поставок газа не будет
Трубу построили, а поставок газа не будет
Россиянам пообещали «невиданное дно»
Россиянам пообещали «невиданное дно»
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
00:35
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
Компании
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение