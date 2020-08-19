Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.12
$
73.45
87.15
87.51
Прогноз
24.08 – 31.08
$
73.53
86.94
Индексы и котировки Brent
45.10
+0.02 Золото
1989.42
+0.10 РТС
1308.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.08
1.1943
+0.0140
04.08
1.1803
16.08
07.08
24.07

Биржи АТР в основном растут на рекордной динамике индексов США 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР растут на рекордной динамике индексов США
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме индексов Китая, в среду поднимаются, рекордный рост рынков США поддержал настроения инвесторов, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,3% — до 3440,71 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,86%, до 2278,7 пункта, гонконгский Hang Seng Index — увеличивался на 0,08%, до 25367,38 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,66%, до 2363,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднимался на 0,91%, до 6179 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,3%, до 23121,02 пункта.
Во вторник американский индекс широкого рынка S&P 500 обновил исторический рекорд впервые с февраля, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ также обновил исторический максимум, причем второй день подряд. Индексы отыграли падение, связанное с пандемией, которое началось в конце февраля.
Рост фондовых бирж США связан с сильной внутренней статистикой, а также ожиданием дополнительной поддержки экономики властями страны. Во вторник была опубликована макростатистика по США, которая показала, что число новых домов в стране в июле выросло заметно сильнее ожиданий — до 1,496 миллиона при прогнозе в 1,24 миллиона.
В американском конгрессе продолжаются обсуждения по поводу стимулирования экономики и возможных дальнейших усиленных выплатах по безработице. Белый дом согласен выделить 1 триллион долларов, а демократы требуют как минимум 2-миллиардный пакет поддержки.
Японский индекс поддерживает внутренняя статистика. Экспорт в июле упал на 19,2% в годовом выражении, а импорт — на 22,3%. При этом аналитики ожидали более сильное снижение показателей — на 21% и 22,8% соответственно.
Видео дня. Срок хранения кредитной истории сокращается
Прайм: последние новости
Цены на нефть снижаются из-за сомнений относительно восстановления спроса в США Цены на нефть снижаются из-за сомнений относительно восстановления спроса в США События в Белоруссии бьют по рублевым активам События в Белоруссии бьют по рублевым активам Рубль слегка повышается к доллару после ощутимого падения в понедельник Рубль слегка повышается к доллару после ощутимого падения в понедельник
Комментарии
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне с детьми получат в августе сразу три выплаты
Россияне с детьми получат в августе сразу три выплаты
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Владельцев банковских карт ждет неприятный сюрприз
Владельцев банковских карт ждет неприятный сюрприз
Турция готовится к захвату Кипра
Турция готовится к захвату Кипра
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
00:35
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
Компании
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение