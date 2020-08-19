Лукашенко загоняет белорусов в нищету 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не намерен заниматься поддержкой белорусского рубля, что неизменно приведет к девальвации нацвалюты и обнищанию населения, сообщает Telegram-канал «Экономика Беларуси». Аналитики советуют гражданам республики срочно переводить сбережения в иностранные деньги или закупаться высоколиквидным товаром.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», котировки белорусских государственных облигаций «посыпались» на фоне слухов о возможном введении санкций по отношению к Минску со стороны США и Евросоюза . Падение показателей стоимости ценных бумаг было названо «историческим».

Журналисты отмечают, что семь дней спустя снижение котировок продолжается, поскольку инвесторы не готовы вкладываться в белорусские облигации из-за неуверенности в полном расчете республики по обязательствам. Кроме того, по их словам, экономическую ситуацию подрывает ещё и безуспешная попытка разместить ценные бумаги на Белорусской Валютно-фондовой бирже.

« (Всё это) говорит о необходимости включения печатного станка в ближайшее время. Что несомненно приведет к девальвации», — говорится в сообщении.

При этом президент страны Александр Лукашенко, по мнению обозревателей, не намерен заниматься экономическими проблемами и, как следствие, поддержкой белорусского рубля, поскольку не намерен договариваться с оппозицией по вопросу проведения новых выборов. В связи с этим аналитики рекомендую белорусам задуматься о вложении сбережений в иностранную валюту или высоколиквидные товары.