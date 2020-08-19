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Биржи АТР закрылись разнонаправленно на ожиданиях по геополитике и экономике 

Прайм 3 часа назад
Биржи АТР закрылись разнонаправленно
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги в среду без единой динамики, индексы Китая сократились в рамках коррекции, индекс Японии поддержала статистика, в то время как трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг экономики США и отношений Штатов и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 1,24% — до 3408,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,95%, до 2253,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,74%, до 25178,91 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,52% — до 2360,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,72%, до 6167,6 пункта, японский Nikkei 225 — поднялся на 0,26%, до 23110,61 пункта.
Индексы Китая до этого показывали рост четыре торговые сессии подряд, Hang Seng — три сессии. Поддерживал торги подъем на американских рынках, а также принятые ранее на неделе меры ЦБ КНР по ликвидности. В среду показатели коррекционно сократились.
Индекс Nikkei 225 несколько поддержала внутренняя статистика. Экспорт Японии в июле упал на 19,2% в годовом выражении, а импорт — на 22,3%. При этом аналитики ожидали более сильное снижение показателей — на 21% и 22,8% соответственно.
На рост рынков Азии повлияла и рекордная динамика индексов США — два основных американских индекса (индекс широкого рынка S&P 500 и индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ) во вторник обновили исторические рекорды.
Рынки продолжают следить за новостями вокруг США. Власти страны продолжают обсуждать пакет новых мер стимулирования экономики, так и не достигнув согласия по объему пакета. Президент страны Дональд Трамп также заявил, что отложил переговоры с КНР по торговле из-за коронавируса. Переговоры должны были пройти в прошлую субботу.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп
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