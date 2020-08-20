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США досталась иракская нефть 

Lenta.ru и ещё 4 34 минуты назад
США досталась иракская нефть
Фото: Reuters
Американские энергетические компании Chevron, Honeywell, General Electric и другие заключили с иракскими властями связанные с добычей нефти соглашения на общую сумму восемь миллиардов долларов. Об этом сообщило Министерство энергетики США.
Первая получила право на эксклюзивную разведку, разработку и производство нефти в провинции Ди-Кар. Honeywell планирует начать добычу газа на месторождении Ар-Ратави, что позволит Ираку использовать «местные газовые ресурсы для удовлетворения внутреннего спроса на энергию».
Кроме того, General Electric достались контракты по электрификации Ирана. Эти сделки являются ключом к энергетическому будущему Ирака, заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Ранее Саудовская Аравия и Россия раскритиковали Ирак из-за неспособности снизить производство нефти, что, на их взгляд, угрожает сделки ОПЕК+. Однако уровень бедности в стране растет, а сокращение добычи нефти может подорвать хрупкий мир в регионе, считают эксперты.
Продажа сырой нефти составляет более 90 процентов государственного дохода Ирака. Всемирный банк прогнозирует, что в этом году экономика страны упадет на 10 процентов.
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Комментарии
Рынки , Компании , Экономика , Chevron Corporation , General Electric , Всемирный Банк
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