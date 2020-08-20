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Эксперт рассказал, когда доллар заменит новая американская валюта 

Свободная пресса 3 часа назад
Обсуждая с «СП» вероятность потери американским долларом статуса мировой резервной валюты, главный аналитик банка «Солидарность» Александр Абрамов отметил, что если эта денежная единица начнет ощутимо «сдавать» свои позиции, скорее всего, на его место придет не новая резервная валюта из уже существующих, а некая корзина из нескольких валют.

— Но сначала, — предположил эксперт, — мы с большой долей вероятности увидим обособление валютных зон. Страны и регионы будут пытаться искать самостоятельные решения, создавая отдельные валютные «кластеры» — китайский, японский или даже британский, принимая во внимание процесс выхода Великобританиии из состава ЕС.

Если все-таки мировой финансовый кризис окажется очень серьезным и станет понятно, что нужны некие совместные решения, то могут быть предприняты шаги по выстраиванию какой-то наднациональной валютной архитектуры. Например, много разговоров ведется о том, что если доллар пойдет через серьезный кризис, на свет может появиться некая новая североамериканская валюта. Но здесь быстрых решений, похоже, ждать не стоит. Во-первых, все это писано, как говорится, вилами по воде, и никаких гарантий того, что ситуация будет развиваться именно так, пока нет. Во-вторых, многое зависит от политических возможностей, ведь далеко не все страны захотят поступиться своим финансовым суверенитетом.
В периоды любых кризисов надежным инструментом сохранения сбережений служит золото. Если все национальные центробанки станут обесценивать деньги и снижать ставки, понятно, что курсы их валют по отношению друг к другу могут оставаться в достаточно узких диапазонах, стоимость же золота при этом способна возрасти очень серьезно. Поэтому я бы посоветовал инвесторам создавать корзины валют и одновременной держать часть своих средств в золоте, чтобы застраховаться от рисков обесценивания своих сбережений.
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Комментарии 7
Рынки , Видео , Александр Абрамов , ЕС , АПБ "Солидарность"
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