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Стоимость акций "Яндекса" на Мосбирже обновила исторический максимум

ТАССиещё 1
1 час назад
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Акции "Яндекса" на Московской бирже выросли на 2,06% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали отметки 4 тыс. 715 руб. за бумагу, свидетельствуют данные площадки на 14:33 мск.
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Стоимость ценных бумаг "Яндекса" обновляет исторические максимумы второй день подряд.
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Рынки,Компании,Московская биржа,Яндекс,
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