Названы самые надёжные мировые валюты

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал о самых надёжных мировых валютах.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что наиболее стабильными валютами остаются доллар, евро, швейцарский франк и японская иена.

Как пояснил эксперт, их надёжность обеспечена уровнем экономики и вложениями мировых инвесторов.

«Сравнивать по степени надёжности доллар и золото не стоит», — сказал Деев.

По его словам, настоящий драгоценный металл не потеряет в цене, несмотря ни на какие глобальные проблемы.