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Эксперт рассказал о самых надёжных мировых валютах 

RT на русском 1 час назад
Названы самые надёжные мировые валюты
Фото: Gettyimages.ru
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал о самых надёжных мировых валютах.
В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что наиболее стабильными валютами остаются доллар, евро, швейцарский франк и японская иена.
Как пояснил эксперт, их надёжность обеспечена уровнем экономики и вложениями мировых инвесторов.

«Сравнивать по степени надёжности доллар и золото не стоит», — сказал Деев.

По его словам, настоящий драгоценный металл не потеряет в цене, несмотря ни на какие глобальные проблемы.
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Рынки , Экономика , Артем Деев , газета "Известия"
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