Названы самые надёжные мировые валюты

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал о самых надёжных мировых валютах.
В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что наиболее стабильными валютами остаются доллар, евро, швейцарский франк и японская иена.
Как пояснил эксперт, их надёжность обеспечена уровнем экономики и вложениями мировых инвесторов.
«Сравнивать по степени надёжности доллар и золото не стоит», — сказал Деев.
По его словам, настоящий драгоценный металл не потеряет в цене, несмотря ни на какие глобальные проблемы.