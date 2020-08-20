РФ нарушила сделку по нефти

В период с мая по июль Россия оказалась одним из главных нарушителей сделки ОПЕК+. Об этом говорится во внутреннем документе ОПЕК+ после встречи мониторингового комитета министров, сообщает Reuters.

В среднем в сутки Россия добывала на 283 тысячи баррелей больше, чем было указано в квоте. Сильнее нарушали только входящие в ОПЕК Ирак, у которого плюс 851 тысяча баррелей в сутки, и Нигерия — 315 тысяч баррелей.

Из стран вне ОПЕК следом за Россией по нарушениям идут Казахстан, 189 тысяч баррелей, и Южный Судан, 149 тысяч. В совокупности проблемные страны не выполняли соглашение на 2,3 миллиона баррелей, следует из отчета.

Общее соблюдение сделки всеми странами соглашения составило 87 процентов в мае, 107 процентов в июне и 97 процентов в июле. В среднем выполнение составило 97 процентов.

Предполагается, что нарушители до конца сентября компенсируют собственные нарушения. В августе стороны договорились ослабить ограничения с 9,7 миллиона баррелей до 7,7 миллиона, это значит, что те, кто не до конца выполнял квоты в прошлые месяцы, должны будут взять на себя дополнительные обязательства.

О том, что Россия систематически нарушает соглашение, стало известно в прошлом месяце. Тогда отмечалось, что из-за этого она нарастит добычу в августе не на 500 тысяч баррелей в сутки, а на 400 тысяч.