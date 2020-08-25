Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.69
88.62
88.09
Прогноз
31.08 – 07.09
$
74.34
87.80
Индексы и котировки Brent
46.27
+0.00 Золото
1919.68
+0.08 РТС
1281.52
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.08
1.1828
+0.0090
10.08
1.1738
21.08
13.08
30.07

Курс доллара: Доллар идёт в наступление, евро аккуратно подрастает 

ИА Regnum и ещё 4 1 час назад
Доллар идёт в наступление
Фото: EPA/ТАСС
Днем 25 августа российский рубль снова слабеет. Доллар идет в наступление, евро подрастает, но очень аккуратно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«При этом сырьевая конъюнктура вполне нейтральная, баррель нефти марки Brent торгуется по $45,36 и может поддержать рубль.

Доллар к середине дня торгуется по 74,77 руб. и может протестировать до конца сессии область 74,45−74,85 руб. Евро стоит 88,33 руб., ближайшая цель подъема находится на уровне 88,45 руб.

Новостной поток очень неоднороден, здесь много всего, от диалога США с Китаем до испытаний вакцины от коронавируса. Много внимания уделяется планам Минфина по размещению ОФЗ.

До сих пор непонятно, будет ли аукцион 26 августа. Но в целом расстановка сил нейтральна, значит, спрос на бумаги впервые за пару недель может и проявиться», — считает эксперт.

Видео дня. Эксперты объяснили падение рубля в августе
ИА Regnum: последние новости
Банки в России исчерпали запасы валюты Банки в России исчерпали запасы валюты Белорусский рубль показал рекордное падение по отношению к евро Белорусский рубль показал рекордное падение по отношению к евро Цена на нефть Brent опустилась ниже $44 за баррель Цена на нефть Brent опустилась ниже $44 за баррель
Рынки , Анна Бодрова , Минфин , ИА REGNUM , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль оценил перспективы долга Белоруссии
Кремль оценил перспективы долга Белоруссии
Россиян предупредили о «черном» финале августа
Россиян предупредили о «черном» финале августа
В российских банках закончилась валюта
В российских банках закончилась валюта
Лукашенко загоняет белорусов в нищету
Лукашенко загоняет белорусов в нищету
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Рубль не выдержал сильного давления
01:28
Рубль не выдержал сильного давления
Рынки Экономика
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
01:14
Протесты в Белоруссии «ударили» по российскому рублю
Личный счет
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
00:15
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение