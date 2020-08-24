Российские банки исчерпали запасы валюты

Показатель валютной ликвидности российских банков впервые за два года стал отрицательным, сообщает РБК. Аналитики полагают, что если в ближайшее время кредитные организации не пополнят запасы валюты, рубль начнет дешеветь.
По данным эксперта Раффайзенбанка Дениса Порывая, дефицит валюты в российской банковской системе составляет $0,2–0,3 млрд В списке причини сложившейся ситуации, считает аналитик, — наращивание кредитными организациями валютного кредитования, а также вывод собственных средств банков со счетов за рубежом. Последнее обстоятельство связано с тем, что иностранные активы в долларах больше не приносят дохода, поскольку ФРС США снизила ставку «почти до нуля», констатировала вице-президент Moody’s Ольга Ульянова.
«Одним из факторов, оказывающих давление на валютную ликвидность, может быть состояние повышенной неопределенности в соседней Белоруссии», — добавил директор группы «финансовые институты» S&P Сергей Вороненко.
В Райффайзенбанке уверяют, что если вопрос с дефицитом валюты не решится в ближайшее время, то банки с целью пополнить валютные запасы могут пойти на продажу еврооблигаций.
«Продажа евробондов в конечном счете может оказать давление на котировки российских бумаг и привести к росту стоимости валюты на локальном рынке», — констатировал Порывай.