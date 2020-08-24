Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.35
$
74.47
87.91
88.06
Прогноз
31.08 – 07.09
$
74.34
87.80
Индексы и котировки Brent
45.52
–0.04 Золото
1926.48
–0.04 РТС
1262.01
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1789
+0.0051
10.08
1.1738
20.08
12.08
29.07

В российских банках закончились запасы валюты 

Павел Тиунов и ещё 3 1 час назад
Российские банки исчерпали запасы валюты
Фото: РИА Новости
Показатель валютной ликвидности российских банков впервые за два года стал отрицательным, сообщает РБК. Аналитики полагают, что если в ближайшее время кредитные организации не пополнят запасы валюты, рубль начнет дешеветь.
Курс доллара: на рынках повеяло 2008-м
По данным эксперта Раффайзенбанка Дениса Порывая, дефицит валюты в российской банковской системе составляет $0,2–0,3 млрд В списке причини сложившейся ситуации, считает аналитик, — наращивание кредитными организациями валютного кредитования, а также вывод собственных средств банков со счетов за рубежом. Последнее обстоятельство связано с тем, что иностранные активы в долларах больше не приносят дохода, поскольку ФРС США снизила ставку «почти до нуля», констатировала вице-президент Moody’s Ольга Ульянова.

«Одним из факторов, оказывающих давление на валютную ликвидность, может быть состояние повышенной неопределенности в соседней Белоруссии», — добавил директор группы «финансовые институты» S&P Сергей Вороненко.

В Райффайзенбанке уверяют, что если вопрос с дефицитом валюты не решится в ближайшее время, то банки с целью пополнить валютные запасы могут пойти на продажу еврооблигаций.

«Продажа евробондов в конечном счете может оказать давление на котировки российских бумаг и привести к росту стоимости валюты на локальном рынке», — констатировал Порывай.

Видео дня. Россия может стать европейским лидером по экспорту зерна
Комментарии 57
Рынки , Недвижимость , Ольга Ульянова , Сергей Вороненко , ФРС , Райффайзенбанк Австрия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии признали правоту Путина
В Германии признали правоту Путина
Компании в российских офшорах получат льготы
Компании в российских офшорах получат льготы
В Германии начали платить деньги без работы
В Германии начали платить деньги без работы
Экономика Европы передумала восстанавливаться
Экономика Европы передумала восстанавливаться
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Рубль не выдержал сильного давления
01:28
Рубль не выдержал сильного давления
Рынки Экономика
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
00:15
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
Экономика
В Германии признали правоту Путина
00:48
В Германии признали правоту Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение