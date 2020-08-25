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Российские банки исчерпали запасы валютной ликвидности 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
В российских банках закончилась валюта
Фото: РИА Новости
Аналитики из Райффайзенбанка подсчитали, что запас валютной ликвидности в банках России в июле был полностью истощён.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на выводы экспертов, запас сократился на $5 млрд и стал отрицательным.

«Отсутствие запаса ликвидности в секторе является одним из факторов, выступающих в пользу дальнейшего ослабления рубля…», — отмечают аналитики.

По данным специалистов, падение запаса произошло несмотря на прекращение оттока клиентских средств.
Отмечается, что по кредитно-депозитным операциям отток валютной ликвидности в июле составил $3,1 млрд
Ранее в Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 14 августа снизились за неделю на $10,5 млрд (-1,7%) — до $590,2 млрд
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Рынки , Компании , Экономика , Райффайзенбанк Австрия , Центральный банк России
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