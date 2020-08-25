«Бабье лето»: валюта ягодка опять?

— В последние несколько дней рубль серьезно растерял свою стоимость относительно доллара и евро. В пятницу 21 августа за евро давали уже больше 88 рублей, и многие всерьез заговорили о цифре в 100 рублей за евро в этом году, — говорит руководитель финансовой компании «E. M. Finance» Евгений Марченко.
— Нет, я не жду 100 рублей за евро до конца года. Думаю, общемировой тренд укрепления евро, скорей всего, возьмет передышку и уровень 1,2 к доллару выглядит достаточно серьезным сопротивлением. Да и коррекция уже давно назрела.
Конечно, многие ждут окончания лета и, как следствие, восстановления рубля, но последние сделки по рублевому долгу говорят о том, что спроса на него пока нет.
— Постепенное наращивание добычи нефти ключевыми игроками рынка, скорей всего, толкнет нефть к $40 за баррель. А риск второй волны пандемии только усиливает эти ожидания. Поэтому, учитывая все эти факторы, я жду евро до конца года в диапазоне 86-90 рублей, а доллар в районе 73-77 рублей.
Ну и не забываем, что такой курс рубля очень комфортен для российской экономики, так как экспортеры выигрывают из-за роста рублевой выручки. Я бы советовал всем инвесторам, которые понимают, что долгосрочные инвестиции должны быть в твердой валюте, обратить внимание на диверсификацию своих активов в сторону доллара и евро.
— В данный момент я не вижу серьезных предпосылок роста евро намного выше текущих отметок, по крайней мере, до наступления осени, — говорит доцент кафедры национальной экономики Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Владимир Трегубов. — Некоторого снижения российской валюты можно ожидать в случае обострения ситуации в соседней Беларуси, а также внутри России вследствие нарастания протестной активности.
Не стоит забывать и о том, что денежно-кредитная политика Банка России с 2014 года направлена на ослабление курса национальной валюты. В экономике нет причин для оптимизма, ситуация с коронавирусом пока не взята под контроль, так что 100 рублей за евро, на мой взгляд, вполне реальная цифра на перспективу год-два.
— Нет, пока такие предпосылки отсутствуют. То же самое можно отнести и к доллару США — долгосрочно денежно-кредитная политика ФРС США нацелена на снижение курса доллара по отношению к основным валютам развитых стран.
Однако грядущая осень может быть богата на сюрпризы. Так называемые «черные лебеди» могут прилететь в лице неожиданных результатов выборов в США, резкого ухудшения отношений США и Китая, обострения противостояния России и стран ОПЕК в области регулирования добычи и экспорта нефти, наступления второй волны пандемии и сокращения спроса, замедления темпов экономического роста ведущих стран мира и т.д.