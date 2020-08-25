«Бабье лето»: валюта ягодка опять?

Национальная валюта продолжает падать: курс евро обновил мартовские максимумы, а курс доллара — майские. Американская валюта приближается к психологически важной отметке в ₽75, а европейская — готовится взять планку в ₽90.

Конечно, России ещё далеко до соседней Белоруссии, где на фоне политических пертурбаций нацвалюта обрушилась катастрофически, спровоцировав массовую скупку гражданами евро и доллара. Фотографии огромных очередей, выстроившихся в белорусских обменных пунктах, облетели многие российские соцсети.

В России главные причины снижения курса нацвалюты — не политические, а экономические.

Во-первых, российские банки практически исчерпали запасы валюты: по подсчетам Raiffeisenbank , только за июль объем валютной ликвидности сократился на $5 млрд и стал отрицательным. Для сравнения: в начале года запас валюты в банках составлял почти $10 млрд

Падение запаса было напрямую связано с резким оттоком клиентских средств на фоне резкого снижения ставок по банковским депозитам — то есть люди попросту выводили инвалюту из банковской системы в кэш. Кроме того, у банков сокращаются возможности по покупке валюты для того, чтобы подстроиться под клиентский спрос.

Второй фактор — это снижение нефтяных фьючерсов, утягивающих с собой в пике и рубль. Он по-прежнему остаётся крепко увязан с сырьевыми котировками, как бы ни убеждали в обратном федеральные чиновники.

Фактически, «сырьевые» державы играют сами против себя: неполное выполнение условий сделки ОПЕК+ по сокращению объемов добычи приводит к разбалансировке рынка. Ухудшают ситуацию и прогнозы, озвученные ОПЕК Международным энергетическим агентством (МЭА), по медленному восстановлению спроса на сырье из-за затягивающиеся пандемии.

О том, что будет с рублем в сентябре, «Свободная пресса» узнала у экспертов.

— В последние несколько дней рубль серьезно растерял свою стоимость относительно доллара и евро. В пятницу 21 августа за евро давали уже больше 88 рублей, и многие всерьез заговорили о цифре в 100 рублей за евро в этом году, — говорит руководитель финансовой компании «E. M. Finance» Евгений Марченко.

«СП»: — А вы сами в подобные прогнозы верите?

— Нет, я не жду 100 рублей за евро до конца года. Думаю, общемировой тренд укрепления евро, скорей всего, возьмет передышку и уровень 1,2 к доллару выглядит достаточно серьезным сопротивлением. Да и коррекция уже давно назрела.

Конечно, многие ждут окончания лета и, как следствие, восстановления рубля, но последние сделки по рублевому долгу говорят о том, что спроса на него пока нет.

«СП»: — Рубль крепко привязан к глобальным сырьевым котировкам. Поэтому всех, несомненно, волнует вопрос, а сколько до конца году будет стоить нефть, учитывая прогнозы по затяжному восстановлению нефтяного потребления?

— Постепенное наращивание добычи нефти ключевыми игроками рынка, скорей всего, толкнет нефть к $40 за баррель. А риск второй волны пандемии только усиливает эти ожидания. Поэтому, учитывая все эти факторы, я жду евро до конца года в диапазоне 86-90 рублей, а доллар в районе 73-77 рублей.

Ну и не забываем, что такой курс рубля очень комфортен для российской экономики, так как экспортеры выигрывают из-за роста рублевой выручки. Я бы советовал всем инвесторам, которые понимают, что долгосрочные инвестиции должны быть в твердой валюте, обратить внимание на диверсификацию своих активов в сторону доллара и евро.

«СП»: — «Пробьет» ли до конца года евро отметку в 100 рублей?

— В данный момент я не вижу серьезных предпосылок роста евро намного выше текущих отметок, по крайней мере, до наступления осени, — говорит доцент кафедры национальной экономики Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Владимир Трегубов. — Некоторого снижения российской валюты можно ожидать в случае обострения ситуации в соседней Беларуси, а также внутри России вследствие нарастания протестной активности.

Не стоит забывать и о том, что денежно-кредитная политика Банка России с 2014 года направлена на ослабление курса национальной валюты. В экономике нет причин для оптимизма, ситуация с коронавирусом пока не взята под контроль, так что 100 рублей за евро, на мой взгляд, вполне реальная цифра на перспективу год-два.

«СП»: — Вы говорите про внутренние факторы, а есть ли какие-то внешние предпосылки для значительного укрепления евро?

— Нет, пока такие предпосылки отсутствуют. То же самое можно отнести и к доллару США — долгосрочно денежно-кредитная политика ФРС США нацелена на снижение курса доллара по отношению к основным валютам развитых стран.