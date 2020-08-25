Спрогнозирован курс доллара осенью

Курс доллара осенью этого года зафиксируется в диапазоне от 75 до 77 рублей, однако в отдельные «критические» моменты может падать и до 80 рублей. Такой прогноз дал финансовый аналитик Виталий Калугин, сообщает Ura.ru.

По его мнению, к росту доллара могут привести геополитические разногласия, выборы в США и новые санкции. Кроме того, на позиции российской валюты повлияет большой бюджетный дефицит.

С точки зрения Калугина рискованной будет ситуация с падением рубля на 10-15%, но в этом году аналитик подобной динамики не ждёт.