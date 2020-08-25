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​Российские индексы растут в начале торгов 

Банки.ру 1 час назад
​Российские индексы растут в начале торгов
Фото: Reuters
Фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:08 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,28% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 038,05 пункта. Индекс РТС повысился на 0,39% — до отметки 1 286,56.

«Вчера индекс Мосбиржи при поддержке улучшения конъюнктуры мировых рынков смог вернуться в зону 3000—3050 пунктов. Тенденция к росту преобладала: в лидеры роста вышли акции потребительского сектора, отыгрывающие стабилизацию позиций российской валюты и хорошую отчетность «М. Видео» (+6,9%) и акции нефтегазового сектора, ведомые ростом нефтяных котировок. Во вторник, ввиду благоприятного внешнего фона и перспективы развития роста цен на нефть, по нашему мнению, индекс Мосбиржи постарается преодолеть отметку 3 050 пунктов», — прокомментировал аналитик ПСБ Евгений Локтюхов.

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Рынки , Евгений Локтюхов , Московская биржа , М.Видео
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