​Российские индексы растут в начале торгов 

«Вчера индекс Мосбиржи при поддержке улучшения конъюнктуры мировых рынков смог вернуться в зону 3000—3050 пунктов. Тенденция к росту преобладала: в лидеры роста вышли акции потребительского сектора, отыгрывающие стабилизацию позиций российской валюты и хорошую отчетность «М. Видео» (+6,9%) и акции нефтегазового сектора, ведомые ростом нефтяных котировок. Во вторник, ввиду благоприятного внешнего фона и перспективы развития роста цен на нефть, по нашему мнению, индекс Мосбиржи постарается преодолеть отметку 3 050 пунктов», — прокомментировал аналитик ПСБ Евгений Локтюхов.