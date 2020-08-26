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Нефть дорожает на данных API о запасах в США и остановке добычи в Мексиканском заливе 

Прайм 1 час назад
Нефть дорожает
Фото: ТАСС
Цены на нефть в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, подкрепляемые также остановкой добычи в Мексиканском заливе из-за штормов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,32% — до 46,44 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,07%, до 43,38 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на Brent дорожают на 0,37% — до 46,03 доллара за баррель.
Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 4,5 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,7 миллиона баррелей.
Рост цен на нефть также подкрепляется ситуацией с природными катаклизмами в США, где из-за штормов добыча нефти в Мексиканском заливе остановилась более чем на 83%.

"Воздействие урагана носит "бычий" характер, но подобное настроение может быть недолгим, если ущерб, нанесенный побережьям Техаса и Луизианы, сократит спрос на длительное время", — отметил агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya).

При этом рост цен ограничен возобновлением обеспокоенности по поводу коронавируса после сообщений из Европы и Азии о повторном заражении пациентов COVID-19.
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