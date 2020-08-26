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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро в ходе торгов 26 августа
RT на русском
2 часа назад
Фото:
ТАСС
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На открытии торгов в среду, 26 августа, рубль снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 25 копеек — до 75,58 рубля.
Курс евро увеличился на 5 копеек и составил 89,23 рубля.
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