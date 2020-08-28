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Золото дорожает на опасениях за состояние экономики США 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
Золото дорожает
Фото: РИА Новости
Цена на золото в пятницу утром растет на беспокойстве инвесторов вокруг состояния крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,93%, или на 17,5 доллара — до 1950,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,33% — до 27,385 доллара за унцию.
На желание инвесторов покупать надежные активы, к которым относится золото, в пятницу повлияли опасения по поводу экономического спада, вызванного пандемией COVID-19.
В четверг министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 августа, сократилось на 98 тысяч — до 1,006 миллиона, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидающих снижения до 1 миллиона.
Данные показали, что восстановление рынка труда замедлилось из-за продолжающейся пандемии COVID-19. CША лидируют в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса (около 5,9 миллиона) и жертв болезни (более 180 тысяч).
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