Рубль прекратил снижение перед интервью Путина

На внутреннем валютном рынке 27 августа наступила разрядка. Участники торгов фиксируют прибыль по длинным позициям по валюте на фоне снижения восприятия геополитической напряженности России и стран Запада, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган

«Курс доллара к полудню откатился на 0,5% к 75,0 руб., курс евро — на аналогичную величину до 88,75 руб. Подобная ситуация позволяет допускать формирование локальной вершины накануне и переход к коррекционному укреплению рубля до конца этой и на следующей неделе. При подтверждении этой гипотезы курс доллара 28 августа опустится до 74,50 руб., евро — до 88,00 руб.

Важным фактором 27 августа станет выступление главы государства Владимира Путина в 14:00 «по актуальным вопросам». Наверняка в нем найдут отражения и ситуация в соседней Белоруссии, и предполагаемое отравление оппозиционного политика Алексея Навального , а также возможно будет дана оценка недавним заявлениям высокопоставленных лиц западных стран в отношении России.

Сегодня к тому же стартует неформальный статус ЕС . От этого будет зависеть восприятие геополитических рисков в рубле, обострение которых в последнее время способствовало его негативной динамике.

В отсутствие оснований для появления предпосылок введения новых санкций можно ожидать возвращения рубля в русло глобальных тенденций, которые сейчас в целом лишают стимулов для сокращения позиций в рисковых позициях.

Американский фондовый рынок продолжает бить рекорды на фоне ожиданий успехов в борьбе с пандемией корронавируса и стимулов от ФРС . Значимым для рынка будет сегодняшнее выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в 16:10 по мсск в рамках виртуальной сессии симпозиума центробанков в Джексон Хоул.

Участники рынка настроены на сигналы расширения стимулов по итогам сентябрьского заседания. Отсутствие прорыва в переговорах между демократами и республиканцами по новому пакету стимулов не исключают сценария, что в ФРС не станут откладывать усиление поддержки экономики с сентября на декабрь.