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Курс доллара: рубль прекратил снижение перед выступлением Путина 

ИА Regnum 1 час назад
Рубль прекратил снижение перед интервью Путина
Фото: РИА Новости
На внутреннем валютном рынке 27 августа наступила разрядка. Участники торгов фиксируют прибыль по длинным позициям по валюте на фоне снижения восприятия геополитической напряженности России и стран Запада, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
«Курс доллара к полудню откатился на 0,5% к 75,0 руб., курс евро — на аналогичную величину до 88,75 руб. Подобная ситуация позволяет допускать формирование локальной вершины накануне и переход к коррекционному укреплению рубля до конца этой и на следующей неделе. При подтверждении этой гипотезы курс доллара 28 августа опустится до 74,50 руб., евро — до 88,00 руб.
Важным фактором 27 августа станет выступление главы государства Владимира Путина в 14:00 «по актуальным вопросам». Наверняка в нем найдут отражения и ситуация в соседней Белоруссии, и предполагаемое отравление оппозиционного политика Алексея Навального, а также возможно будет дана оценка недавним заявлениям высокопоставленных лиц западных стран в отношении России.
Сегодня к тому же стартует неформальный статус ЕС. От этого будет зависеть восприятие геополитических рисков в рубле, обострение которых в последнее время способствовало его негативной динамике.
В отсутствие оснований для появления предпосылок введения новых санкций можно ожидать возвращения рубля в русло глобальных тенденций, которые сейчас в целом лишают стимулов для сокращения позиций в рисковых позициях.
Американский фондовый рынок продолжает бить рекорды на фоне ожиданий успехов в борьбе с пандемией корронавируса и стимулов от ФРС. Значимым для рынка будет сегодняшнее выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в 16:10 по мсск в рамках виртуальной сессии симпозиума центробанков в Джексон Хоул.
Участники рынка настроены на сигналы расширения стимулов по итогам сентябрьского заседания. Отсутствие прорыва в переговорах между демократами и республиканцами по новому пакету стимулов не исключают сценария, что в ФРС не станут откладывать усиление поддержки экономики с сентября на декабрь.
Вблизи постковидных максимумов держатся цены на нефть — Brent по $45,60 за баррель Накануне «бычий» характер имели данные от минэнерго США по запасам, из-за урагана «Лаура», который в моменте усилился до четвертой категории, по-прежнему приостановлена добыча 84% добываемой в Мексиканском заливе нефти», — считает эксперт.
Видео дня. Российская валюта продолжает дешеветь
ИА Regnum: последние новости
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Комментарии
Рынки , Джером Пауэлл , Алексей Навальный , Михаил Коган , Владимир Путин , ФРС , ЕС , Минэнерго , ИА REGNUM , Евро , Доллар
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