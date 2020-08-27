Мосбиржа открывает торги американскими акциями 

24 августа 2020 года на Мосбирже начались торги акциями 19 американских компаний из индекса S&P 500: Boeing, Amazon, Facebook, Microsoft, McDonald's, Intel и др. 7 сентября — первый день торгов акциями Apple. До конца года биржа планирует расширить список торгуемых акций до 50 и увеличивать его в будущем. Рассказываем о главных особенностях операций с иностранными бумагами.
Раньше купить акции иностранных эмитентов неквалифицированные инвесторы из России могли только на Санкт-Петербургской бирже
, теперь акции мировых лидеров доступны и на крупнейшей торговой площадке страны — Московской бирже.
Торги иностранными акциями на Мосбирже происходят в рублях (на Санкт-Петербургской бирже — в иностранной валюте). Так проще: не нужно менять рубли на доллары, чтобы купить акции.
В чём основные преимущества?
1. Экономия на обмене валюты
Вам не нужно дважды совершать обменную операцию при покупке и продаже акций.
Например, при покупке иностранных акций за доллары США, вам нужно совершить обменную операцию, которая может скрывать дополнительные комиссии и снизить доходность от инвестиции.
2. Удобный учет
Гораздо удобнее следить за стоимостью своего портфеля, когда все ценные бумаги в нём в одной валюте.
Например, если бы вы покупали иностранные акции в долларах, то для подсчета доходности нужно было бы также учесть изменение курса рубля.
Из чего складывается доход по иностранным акциям?
Так как инвестиции происходят в рублях, то доход по иностранным акциям складывается не только из роста цены акций или дивидендов, но и от роста курса доллара США.
Например, вы купили 1 акцию за 70 рублей, когда доллар стоил 70 рублей. Даже если акция не выросла в цене, а доллар подорожал до 75 руб., то 1 акция будет стоить уже 75 рублей (курс доллара 75 рублей).
Как купить иностранные акции?
1.
Для покупки иностранных акций нужен брокерский счет, его можно открыть бесплатно в Сбербанк
Онлайн за несколько простых шагов.
2. Перевести деньги на брокерский счет без комиссий.
3. Инвестировать в акции можно через мобильное приложение Сбербанк Инвестор.
Начать инвестировать можно с покупки 1-ой акции.
А что с налогами?
Налог на доход от стоимости иностранных акций, как и в случае с российскими ценными бумагами, составляет 13% (НДФЛ). Налоговым агентом в этом случае является брокер, заполнять декларацию не нужно.
А вот с налогом на дивиденды есть дополнительные тонкости. По умолчанию дивиденды облагаются налогом США, который составляет 30%.
Ставку налога можно уменьшить если оформить специальную форму налоговой отчетности W-8BEN (или W-8). Это форма подтвердит, что вы не являетесь налоговым резидентом США. В этом случае автоматически будет удержано только 10%, плюс инвестор должен будет самостоятельно оплатить 3% в России, заполнив налоговую декларацию (указывается курс ЦБ РФ
на дату выплаты дивиденда эмитентом).
Как оформить W-8BEN (или W-8)?
Клиенты брокерского обслуживания Сбербанка могут подать запрос на подписание формы в интернет-банке Сбербанк Онлайн. После подачи запроса на почту придет ссылка для подписания формы в онлайн-кабинете налогового агента (Национального расчетного депозитария, НРД).