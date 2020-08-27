Мосбиржа открывает торги американскими акциями

24 августа 2020 года на Мосбирже начались торги акциями 19 американских компаний из индекса S&P 500: Boeing, Amazon, Facebook, Microsoft, McDonald's, Intel и др. 7 сентября — первый день торгов акциями Apple. До конца года биржа планирует расширить список торгуемых акций до 50 и увеличивать его в будущем. Рассказываем о главных особенностях операций с иностранными бумагами.

Раньше купить акции иностранных эмитентов неквалифицированные инвесторы из России могли только на Санкт-Петербургской бирже , теперь акции мировых лидеров доступны и на крупнейшей торговой площадке страны — Московской бирже.

Торги иностранными акциями на Мосбирже происходят в рублях (на Санкт-Петербургской бирже — в иностранной валюте). Так проще: не нужно менять рубли на доллары, чтобы купить акции.

В чём основные преимущества?

1. Экономия на обмене валюты

Вам не нужно дважды совершать обменную операцию при покупке и продаже акций.

Например, при покупке иностранных акций за доллары США, вам нужно совершить обменную операцию, которая может скрывать дополнительные комиссии и снизить доходность от инвестиции.

2. Удобный учет

Гораздо удобнее следить за стоимостью своего портфеля, когда все ценные бумаги в нём в одной валюте.

Например, если бы вы покупали иностранные акции в долларах, то для подсчета доходности нужно было бы также учесть изменение курса рубля.

Из чего складывается доход по иностранным акциям?

Так как инвестиции происходят в рублях, то доход по иностранным акциям складывается не только из роста цены акций или дивидендов, но и от роста курса доллара США.

Например, вы купили 1 акцию за 70 рублей, когда доллар стоил 70 рублей. Даже если акция не выросла в цене, а доллар подорожал до 75 руб., то 1 акция будет стоить уже 75 рублей (курс доллара 75 рублей).

Как купить иностранные акции?

1. Для покупки иностранных акций нужен брокерский счет, его можно открыть бесплатно в Для покупки иностранных акций нужен брокерский счет, его можно открыть бесплатно в Сбербанк Онлайн за несколько простых шагов.

2. Перевести деньги на брокерский счет без комиссий.

3. Инвестировать в акции можно через мобильное приложение Сбербанк Инвестор.

Начать инвестировать можно с покупки 1-ой акции.

А что с налогами?

Налог на доход от стоимости иностранных акций, как и в случае с российскими ценными бумагами, составляет 13% (НДФЛ). Налоговым агентом в этом случае является брокер, заполнять декларацию не нужно.

А вот с налогом на дивиденды есть дополнительные тонкости. По умолчанию дивиденды облагаются налогом США, который составляет 30%.

Ставку налога можно уменьшить если оформить специальную форму налоговой отчетности W-8BEN (или W-8). Это форма подтвердит, что вы не являетесь налоговым резидентом США. В этом случае автоматически будет удержано только 10%, плюс инвестор должен будет самостоятельно оплатить 3% в России, заполнив налоговую декларацию (указывается курс ЦБ РФ на дату выплаты дивиденда эмитентом).

Как оформить W-8BEN (или W-8)?