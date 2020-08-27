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Fitch: Россия к 2029 г может стать крупнейшим мировым производителем золота 

Прайм и ещё 1 5 часов назад
Fitch: Россия к 2029 г может стать крупнейшим мировым производителем золота
Фото: Прайм
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Консалтинговая компания Fitch Solutions ожидает роста добычи золота в России в течение ближайшего десятилетия, в результате чего к 2029 году страна может стать крупнейшим золотодобытчиком в мире, следует из доклада компании.
"Мы прогнозируем рост добычи золота в России с 11,3 миллиона унций в 2020 году до 15,5 миллиона унций в 2029 году. Это означает средний ежегодный рост показателя на 3,7% в течение 2020-2029 годов. Это приведет к тому, что Россия обгонит Китай в качестве крупнейшего золотодобытчика — на нее к 2029 году будет приходиться 11,6% мировой добычи по сравнению с 10,6% в 2020 году", — говорится в докладе.
В рамках своего прогноза Fitch ожидает ускорения темпов роста производства золота в России в 2020-2021 годах, поскольку поддержку внутреннему спросу на драгоценный металл оказывает риск новых санкций со стороны Запада в отношении государственных банков, «которые отреагируют увеличением своих золотых резервов».
"Как это ни парадоксально, продолжающиеся и расширяющиеся санкции США в отношении России поддержат производство золота в стране в краткосрочной перспективе. Растущий риск того, что российские государственные банки будут ограничены в работе с долларовыми активами в период сохраняющейся напряженности в двусторонних отношениях, подталкивает российский центробанк к увеличению своих запасов золота. Пока будет сохраняться напряженность в отношениях с США, внутренний спрос на золото будет сохраняться", — пишет Fitch.
В более долгосрочной перспективе добыча золота в России будет зависеть от ряда новых проектов, которые планируется запустить. Fitch выделило 21 новый проект по добыче золота в России, который в настоящее время находится в стадии разработки.
В свою очередь Китай, который сейчас является крупнейшим мировым производителем золота, по оценкам экспертов, будет наращивать добычу лишь на 0,2% в год до 2029 года, хотя в предыдущие 10 лет показатель рос в среднем на 3,1% ежегодно. Замедление темпов роста объясняется введением строгих экологических стандартов и закрытием небольших рудников.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Fitch Ratings
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