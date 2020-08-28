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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 

RT на русском 2 часа назад
Рубль растет к доллару и евро
Фото: ТАСС
На открытии торгов в пятницу, 28 августа, рубль растёт к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 39 копеек — до 74,57 рубля.
Курс евро понизился на 15 копеек и составил 88,45 руб.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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