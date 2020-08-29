Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.31
$
74.54
88.50
88.54
Прогноз
31.08 – 07.09
$
74.93
87.19
Индексы и котировки Brent
45.88
+0.00 Золото
1963.46
–0.01 РТС
1264.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1903
+0.0060
14.08
1.1842
25.08
17.08
03.08

На Западе сочли рубль слишком дешевым 

РИА Новости и ещё 3 33 минуты назад
Рубль сочли слишком дешевым на Западе
Фото: ТАСС
Аналитики Citigroup и Sova Capital считают рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск новых санкций преувеличенным, сообщает Bloomberg.
В ближайшее время рубль подорожает на 6%, считают аналитики. Такой вывод они объясняют динамикой курса российской валюты по сравнению с ценой на нефть. Так, баррель подорожал почти на 30% по сравнению с апрельскими минимумами.
По мнению экспертов, такое положение дел объясняется риском санкций из-за протестов в Белоруссии и ситуации с госпитализацией Алексея Навального.
Менеджер по финансам на развивающихся рынках в компании Shroder Investment Джеймс Баррино уверен, что ни одна из этих угроз не осуществится, так как предвыборная кампания в США не оставит американцам времени на обсуждение и введение новых санкций.
Видео дня. ЦБ понизил курсы доллара и евро на пятницу
Последние новости
"Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19 Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19 Витамин, который способен остановить размножение коронавируса Витамин, который способен остановить размножение коронавируса
Рынки , Экономика , Алексей Навальный , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярному способу обналички решили положить конец
Популярному способу обналички решили положить конец
России предрекли самую серьезную девальвацию
России предрекли самую серьезную девальвацию
Экономика Германии рухнула
Экономика Германии рухнула
Хранящим доллары россиянам дали совет
Хранящим доллары россиянам дали совет
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
России предрекли мощнейший удар
00:14
России предрекли мощнейший удар
Экономика
Россияне перестали платить за ЖКХ
01:30
Россияне перестали платить за ЖКХ
Личный счет
Рубль подкинет сюрприз осенью
00:38
Рубль подкинет сюрприз осенью
Экономика
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
04:04
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение