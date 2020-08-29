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«Вы не знали?»: Трамп назвал виновного в покупке нефти у РФ 

Майк Габриелян 1 час назад
«Вы не знали?»: Трамп назвал виновного в покупке нефти у РФ
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в том, что Вашингтону приходится покупать нефть в России.
Трамп выступил в Нью-Гэмпшире и отметил, что его политические оппоненты не дают построить трубопровод, передает РИА Новости.
В частности, досталось губернатору Куомо, который не позволяет проложить трубопровод через штат Нью-Йорк. В итоге, по словам Трампа, сложилась ситуация, когда в некоторых местах США «самые высокие цены на энергии» в стране. Более того, нефть для таких районов приходится везти танкерами из России.

«А знаете, где вы покупаете вашу энергию? В России. Вы не знали? У вас много судов из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет трубопровод», — заявил глава Белого дома.

По словам президента, самые высокие цены на электроэнергию зафиксированы в регионе Новая Англия и на северо-востоке США.
Ранее «Рамблер» сообщал, что американская компания 20 лет искала нефть там, где её быть не может.
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Рынки , Дональд Трамп , РИА Новости
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