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СМИ: Interactive Brokers закрывает для россиян доступ на зарубежные рынки 

Банки.ру 2 часа назад
Россиянам закрывают доступ на зарубежные рынки
Фото: РИА Новости
Американский брокер Interactive Brokers (IB) после штрафа американского регулятора начал серьезно ограничивать работу с российскими клиентами, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. В начале августа стало известно, что брокер получил от U. S. Securities and Exchange Commission, U. S. Commodity Futures Trading Commission и Financial Industry Regulatory Authority штраф в целом на 38 млн долларов за некорректную работу по противодействию отмыванию денег.
Как сообщил собеседник в крупной финансовой группе, трем ее компаниям пришло уведомление о закрытии счета. Получение уведомления от IB об изменениях условий обслуживания подтвердил первый заместитель гендиректора «Универ Капитал» Андрей Зайцев. Он пояснил, что у компании в IB открыт тип счета, который предполагает неполное раскрытие информации о конечном клиенте, также нет необходимости для клиента подписывать договор с IB.
По информации одного из источников, не менее 20 российских брокеров работают через IB. Можно открыть рейтинг Московской биржи, убрать оттуда глобальные и крупные российские банки, все остальные брокеры имели счета в IB, отметил собеседник издания. В банке «Уралсиб» уведомлений о закрытии счета не получали. Операционный директор ITI Group Николай Донцов сообщил, что с IB работает брокерская компания группы в Великобритании. Представитель российского брокера «КИТ Финанс» пояснил, что с IB уже около десяти лет работает дочерняя иностранная компания «КИТ Финанс Европа» и уведомления о закрытии счета она не получала.
В самом IB пояснили, что в рамках программы по борьбе с отмыванием средств (AML) проводят due diligence новых и существующих счетов и «принимают во внимание ряд факторов, включая риски по AML, связанные с местоположением клиента, вида его счета и активности клиента».
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Комментарии 1
Рынки , Николай Донцов , Андрей Зайцев , Уралсиб , Московская биржа , КИТ Финанс
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