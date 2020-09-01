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Рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
Рубль растет к доллару и евро
Фото: ТАСС
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 31 копейку — до 73,76 рубля.
Курс евро упал на 9 копеек и составил 88,29 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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