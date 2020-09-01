Перспективы доллара туманны 

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Стратеги SG на днях пересмотрели свои прогнозы (документ доступен для подписчиков SG Cross Asset Research) по ключевым мировым валютам, отразив последние тенденции и видение фундаментальных дисбалансов между развитыми странами.

Ключевой вывод — доллар временно приостановит ослабление из-за накопления коротких позиций в летние месяцы, однако продолжит уступать позиции европейским и азиатским конкурентам в 2021 году.