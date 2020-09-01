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Индексу РТС исполнилось 25 лет 

Банки.ру 50 минут назад
Индексу РТС исполнилось 25 лет
Фото: РИА Новости
Индексу РТС исполнилось 25 лет, следует из сообщения на сайте Московской биржи, которая подготовила статистику по индикатору за время его существования.
Расчет индекса РТС начался 1 сентября 1995 года, на тот момент это был основной индикатор российского фондового рынка. Первое значение индекса — 100 пунктов. С тех пор оно увеличилось более чем в 12 раз.
Своего максимума индекс РТС достигал 19 мая 2008 года — 2 487,92 пункта, минимума — 5 октября 1998 года, тогда торги закрылись на уровне 38,53 пункта. Максимальный годовой рост индекс продемонстрировал в 1999-м: плюс 197%.
В первый состав индекса РТС входили акции 13 эмитентов. Наибольшее количество бумаг (128) входило в состав индекса РТС в первом полугодии 1998 года, когда список состоял из всех акций, допущенных к биржевым торгам.

«С 2012 года на объединенной Московской бирже основные индикаторы российского фондового рынка — индекс Мосбиржи и индекс РТС — имеют одинаковую базу расчета. Сегодня в нее входят 38 наиболее ликвидных акций крупнейших публичных российских компаний. Индекс Мосбиржи рассчитывается в рублях, индекс РТС — в долларах США», — напоминают в Мосбирже.

По ее информации, эмитентами с самой долгой историей в индексе РТС являются «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Норильский никель», «Ростелеком». Наиболее капитализированные компании в индексе — Сбербанк (5,2 трлн рублей), «Газпром» (4,35 трлн), «Роснефть» (4,05 трлн). Компании с самым большим free-float в индексе РТС — «Магнит» (71%), сама Московская биржа (63%).
Среднедневной объем торгов акциями, входящими в индекс РТС, в 2020 году — 83 млрд рублей.

«Один из самых популярных биржевых инструментов, созданных на индекс, — фьючерсный контракт на индекс РТС, торги которым начались в 2005 году, — отмечается в обзоре. — Он является одним из наиболее ликвидных инструментов, обращающихся на Московской бирже, и входит в топ-20 самых ликвидных индексных контрактов в мире (по данным Futures Industry Association)».

Среднедневной объем торгов фьючерсом на индекс РТС в 2020 году — 108 млрд рублей.
В 2018 году на Московской бирже начались торги биржевыми фондами на индекс РТС под управлением FinEx ETF и ITI Capital. Суммарная стоимость их чистых активов сегодня превышает 3 млрд рублей, или 41 млн долларов США. Ранее на международных рынках на индекс РТС были созданы производные финансовые инструменты, ETF, структурные продукты такими компаниями, как BNP Paribas, Credit Suisse, JP Morgan, RBS, Nomura, указывают в Мосбирже.
Площадка планирует в 2020 году провести ряд мероприятий, посвященных 25-летию индекса РТС.
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Рынки , Сургутнефтегаз , Газпром , "Магнит" , Сбербанк России , Королевский банк Шотландии , Московская биржа , Лукойл , Роснефть , Норникель
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