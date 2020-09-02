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Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США 

Прайм и ещё 3 5 часов назад
Нефть дорожает
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут в среду утром на данных Американского института нефти (API) о более сильном, чем ожидалось, снижении запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,88% — до 45,98 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,94%, до 43,16 доллара за баррель.
Как сообщил в ночь на среду API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 28 августа снизились на 6,4 миллиона баррелей. При этом эксперты предполагают, что показатель опустился только на 1,9 миллиона баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы вечером.
Сильная статистика по США и Китаю также поддерживает ожидания по спросу. Деловое издание Caixin во вторник сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая неожиданно вырос в августе. КНР является крупнейшим в мире импортером нефти. При этом индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе увеличился сильнее ожиданий.

"Большее, чем ожидалось, снижение запасов в США и растущие надежды на восстановление экономики США и Китая после сильной промышленной статистики поддержали нефтяные фьючерсы", — цитирует агентство Рейтер старшего менеджера отдела исследований Nissan Securities Хироюки Кикукаву (Hiroyuki Kikukawa).

Эксперт также отметил, что добыча нефти в США после урагана "Лаура" восстанавливается медленнее, чем предполагалось.
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Комментарии
Рынки , Недвижимость , Цена на нефть , Reuters
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