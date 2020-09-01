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Доллар перестал интересовать инвесторов 

Вероника Полынина 2 часа назад
Доллар перестал интересовать инвесторов
Фото: Reuters
Курс доллара на мировом рынке обновил минимум с апреля 2018 года, пишет «Коммерсант».
1 сентября долларовый индекс DXY относительно шести ведущих валют опустился до минимального значения с 30 апреля 2018 года — 91,75 пункта. За три месяца DXY сократился на 8,5%, с начала прошлой недели — на 1,6%.
Аналитики объясняют обесценивание американской валюты растущими объемами монетарного стимулирования в США, усилившимися инфляционными ожиданиями и неопределенностью из-за предстоящих президентских выборов. В таких условиях инвесторы предпочитают вкладываться в валюты европейских государств — с середины мая курсы фунта стерлингов и евро выросли почти на 11%. Кроме того, набирает обороты китайский юань, укрепившись к доллару почти на 5% за летние месяцы.

«Учитывая ожидание продолжительной стимулирующей монетарной политики в США и масштабных мер по поддержке экономики, доллар на ожиданиях роста инфляции продолжит находиться под давлением», — заявил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

По его мнению, в ближайшее время рубль немного отыграет свои позиции к доллару, и американская валюта будет стоить 72,5 рубля. Этому будет способствовать и умеренный рост цен на энергетическом рынке.
Как сообщал «Рамблер», ранее экономист Михаил Делягин спрогнозировал, что осенью произойдет обвал доллара, в результате которого американская валюта станет менее выгодной, чем рубль. Делягин посоветовал переводить сбережения в евро или швейцарский франк, а также рассмотреть вложения в инвестиционные золотые монеты.
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Комментарии
Рынки , Богдан Зварич , Михаил Делягин
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