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Биржи АТР торгуются разнонаправленно на неоднозначном внешнем фоне 

Прайм 5 часов назад
Биржи АТР торгуются разнонаправленно
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не показывают единой динамики на противоречивом внешнем фоне, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,39% — до 3397,38 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,18%, до 2315,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снижался на 0,55%, до 25045,53 пункта, южнокорейский KOSPI — уменьшался на 0,1%, до 2347,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 1,87% — до 6064,8 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,32% — до 23212,83 пункта.
На торги в Азии влияют разнонаправленные факторы: ралли американских фондовых рынков, неоднозначная статистика по региону, а также продолжение пандемии коронавируса.
Во вторник американские фондовые индексы выросли на 0,8-1,4%, при этом индекс широкого рынка S&P 500 и индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ побили очередные рекорды на фоне сильной статистики по США. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 56% при прогнозе в 54,5%.

"Рынки Азии взяли позитивный настрой, вдохновившись ростом Уолл-стрит", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс рыночный стратег IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan).

Сигналы о постепенном восстановлении экономики США поддерживают осторожный оптимизм, отметил он.
При этом южнокорейский KOSPI снижается на сохранении опасений по коронавирусу. Как сообщают СМИ, страна переживает вторую волну пандемии, причем значительная часть новых случаев заражения приходится на людей старше 60 лет. Смягчает снижение сильная статистика Южной Кореи по инфляции, которая в августе в годовом выражении ускорилась до 0,7% с 0,3% при прогнозе в 0,4%.
Индекс Австралии показывает заметный рост, игнорируя негативную статистику по ВВП. Экономика страны во втором квартале снизилась на 6,3% в годовом выражении (ожидалось снижение на 5,3%). В результате австралийский доллар дешевеет к американскому. Дешевая национальная валюта поддерживает доходы местных компаний, что вместе с позитивом из США способствует росту австралийского S&P/ASX 200.
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Рынки , Associated Press
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