Индексы РФ торгуются разнонаправленно

Фондовые торги в РФ стартовали в среду в «зеленой зоне», однако затем динамика изменилась, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи к 10:10 мск прибавил 0,49% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 989,58 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,2% и равнялся 1 277,05.

В последующие минуты индекс РТС приближался к отметкам закрытия и позже ушел в «красную зону». На 10:16 мск индекс Мосбиржи в плюсе на 0,26%, индекс РТС — в минусе на 0,13%, значения индикаторов составляют 2 982,61 и 1 272,87 пункта соответственно.