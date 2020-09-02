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Индексы РФ перешли к разнонаправленному движению после «зеленого» старта торгов 

Банки.ру и ещё 4 4 часа назад
Индексы РФ торгуются разнонаправленно
Фото: РИА Новости
Фондовые торги в РФ стартовали в среду в «зеленой зоне», однако затем динамика изменилась, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10:10 мск прибавил 0,49% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 989,58 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,2% и равнялся 1 277,05.
В последующие минуты индекс РТС приближался к отметкам закрытия и позже ушел в «красную зону». На 10:16 мск индекс Мосбиржи в плюсе на 0,26%, индекс РТС — в минусе на 0,13%, значения индикаторов составляют 2 982,61 и 1 272,87 пункта соответственно.
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Рынки , Московская биржа
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