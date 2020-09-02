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Биржи АТР закрылись в основном ростом вслед за рынками США 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР закрылись ростом вслед за рынками США
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись преимущественно ростом на фоне подъема на американских биржах днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,17% — до 3404,8 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,46%, до 2321,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 0,3%, до 25120,09 пункта, южнокорейский KOSPI — поднялся на 0,63%, до 2364,37 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,84% — до 6063,2 пункта, японский Nikkei 225 — поднялся на 0,47%, до 23247,15 пункта.
Инвесторы в Азии обратили внимание на то, что биржевые индексы США во вторник закрылись в плюсе на 0,7-1,4%, S&P 500 и NASDAQ снова обновили максимумы на внутренней статистике.

"Японский рынок акций вырос вслед за ростом трех ключевых биржевых индексов США", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.

При этом трейдеры в Австралии проигнорировали внутренние статданные, указывающие на рецессию в стране. Согласно официальным данным, ВВП страны во втором квартале упал на 7% в квартальном выражении после снижения на 0,3% кварталом ранее. Таким образом, рецессия в Австралии зафиксирована впервые за последние 30 лет.
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Рынки , France-Presse
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