Банки уничтожают рубль и загоняют россиян в бедность 

Российские банки увеличили закупку иностранной валюты почти в 18 раз, пытаясь сохранить и преумножить активы в условиях нестабильной экономической ситуации в стране, сообщает «Царьград». В результате рубль дешевеет, а простой народ беднеет, считает автор статьи.

Ссылаясь на данные Центробанка , журналист отмечает, что в первом квартале 2020 года динамика приобретения кредитными организациями иностранной валюты выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале показатели продолжили расти: в общем объемы закупок к настоящему моменту были увеличены в 18 раз — в иностранную валюту было переведено около 9,5 трлн рублей. Специалисты ЦБ отмечают, что настолько крупные приобретения необходимы для удовлетворения запросов клиентов, однако автор статьи полагает, что причина в другом.

По его мнению, причина столь объёмных закупок в стремлении банков сохранить активы в условиях нестабильной ситуации в стране и за ее пределами. При этом финансовым воротилам, отмечает журналист, совсем безразлично, как на их действия реагирует национальная российская валюта, равно как и меняется положение рядового гражданина РФ.

«С каждой закупкой долларов за рубли все люди, имеющие сбережения в рублях, становятся чуть беднее, потому что покупательная способность рубля пусть незаметно, но снижается», — говорится в статье.

Автор подчеркивает, что подобное отношение к простому народу является «родовым свойством крупного бизнеса». При этом россияне, по его словам, уже давно принимают это, как должное, несмотря на ослабление рубля и, как следствие, подорожание импортных товаров.