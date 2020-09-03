Крах доллара: что ждет валюту в 2021 году 

Доллар США может подешеветь более чем на треть по отношению к евро в 2021 году. Об этом, как сообщает ProFinance, заявил экономист Ульф Линдал

К настоящему моменту, как сообщал «Рамблер», курс американской валюты снизился к курсу корзины сопоставимых валют на 11% с пикового значения 2020 года и приблизился к самому низкому уровню за 27 месяцев.

Некоторое время назад Линдал, инвестиционный директор компании AG Bisset, назвал это началом очень большого движения доллара вниз. В результате него он может подешеветь в течение будущего года на 36% по отношению к евро. Экономист высказал мнение, что это может нанести ущерб большому количеству инвесторов, владеющих акциями и облигациями Соединенных Штатов Америки.

«Сейчас действительно открылась возможность избавиться от доллара», — убежден он.