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Крах доллара: что ждет валюту в 2021 году 

Артём Кульша 4 часа назад
Крах доллара: что ждет валюту в 2021 году
Фото: РИА Новости
Доллар США может подешеветь более чем на треть по отношению к евро в 2021 году. Об этом, как сообщает ProFinance, заявил экономист Ульф Линдал.
К настоящему моменту, как сообщал «Рамблер», курс американской валюты снизился к курсу корзины сопоставимых валют на 11% с пикового значения 2020 года и приблизился к самому низкому уровню за 27 месяцев.
Некоторое время назад Линдал, инвестиционный директор компании AG Bisset, назвал это началом очень большого движения доллара вниз. В результате него он может подешеветь в течение будущего года на 36% по отношению к евро. Экономист высказал мнение, что это может нанести ущерб большому количеству инвесторов, владеющих акциями и облигациями Соединенных Штатов Америки.

«Сейчас действительно открылась возможность избавиться от доллара», — убежден он.

В августе аналитик компании AMarkets Артем Деев заявил, что лучшие инвестиции в настоящее время — вложения в детей, здоровье и возможности для выживания.
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Комментарии 1
Рынки , Артем Деев , Ульф Линдал
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