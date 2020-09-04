В ближайшие несколько месяцев курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./ . Но, по общему признанию аналитиков, такой вариант маловероятен — для рубля сейчас слишком много факторов неопределенности.
«Из фундаментальных факторов, которые оказывают влияние на рубль, стоит отметить, что нефть пока удерживает уровень выше 40 долларов за баррель. Плюс мы наблюдаем некоторое сохранение спроса на рисковые активы, в связи с чем более адекватным для пары доллар-рубль выступает коридор 70-75 рублей. Если мы не увидим ухудшения ситуации на внешних рынках, то можно ожидать, что пара вернется в данный диапазон. В текущий момент можно попытаться дождаться более низких уровней в американской валюте, если, к примеру, она потребовалась на поездку за рубеж. Однако, учитывая возможность роста числа заболевших коронавирусом в мире, это может оказать негативное влияние на цены на нефть. Они могут понизиться, и это будет давить на рубль. Тем не менее, повода для сильного ослабления рубля на текущий момент мы не видим», - заверил он.
Давление на рубль могут оказать падение цен на нефть, введение новых санкций Западом из-за обострения геополитической ситуации, вторая волна пандемии и ход президентских выборы в США. Если эти риски в той или иной мере реализуются, то доллар может подорожать до 80 рублей, а евро — до 92, пишут Известия.