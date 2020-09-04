«Из фундаментальных факторов, которые оказывают влияние на рубль, стоит отметить, что нефть пока удерживает уровень выше 40 долларов за баррель. Плюс мы наблюдаем некоторое сохранение спроса на рисковые активы, в связи с чем более адекватным для пары доллар-рубль выступает коридор 70-75 рублей. Если мы не увидим ухудшения ситуации на внешних рынках, то можно ожидать, что пара вернется в данный диапазон. В текущий момент можно попытаться дождаться более низких уровней в американской валюте, если, к примеру, она потребовалась на поездку за рубеж. Однако, учитывая возможность роста числа заболевших коронавирусом в мире, это может оказать негативное влияние на цены на нефть. Они могут понизиться, и это будет давить на рубль. Тем не менее, повода для сильного ослабления рубля на текущий момент мы не видим», - заверил он.