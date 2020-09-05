Меркель столкнулась с «российской дилеммой»

Ангела Меркель и её политические союзники в ФРГ не откажутся от строительства российского газопровода «Северный поток — 2» на фоне ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге. По данным издания, Меркель оказалась перед "российской газопроводной дилеммой".
«Хотя законодатели требуют остановить проект, а НАТО осуждает Москву за «ужасающую» попытку убийства Навального, внутри коалиции Меркель по-прежнему мало желания отказаться от «Северного потока». На данный момент христианские демократы во главе с Меркель и их партнеры — социал-демократы — вряд ли сплотятся вокруг данного требования. Так считают три члена бундестага, которые попросили не называть их имени из-за деликатного характера обсуждений», — пишет Bloomberg.
Нежелание коалиции Меркель отказываться от строительства газопровода «отражает ключевую поддержку проекта немецкой промышленностью».
Элиты ФРГ также недовольны враждебной позицией США по отношению к газопроводу и угрозами санкций к немецким компаниям.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Европе не поверили в версию НАТО об «отравлении Навального Москвой».