Меркель столкнулась с «российской дилеммой»

«Хотя законодатели требуют остановить проект, а НАТО осуждает Москву за «ужасающую» попытку убийства Навального, внутри коалиции Меркель по-прежнему мало желания отказаться от «Северного потока». На данный момент христианские демократы во главе с Меркель и их партнеры — социал-демократы — вряд ли сплотятся вокруг данного требования. Так считают три члена бундестага, которые попросили не называть их имени из-за деликатного характера обсуждений», — пишет Bloomberg.