Канцлер Германии Ангела Меркель позволит России завершить строительство «Северного потока — 2», заявили источники Bloomberg. На это есть несколько причин. Прежде всего, немецкая промышленность может понести убытки, если проект не будет завершен. Кроме того, ФРГ придется заплатить компенсацию в случае срыва строительства.

Канцлер Германии Ангела Меркель, ее правящий блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования ввести мораторий на завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.

Собеседники агентства уверены, что сторонники Меркель не захотят замораживать на два года проект, так как в поддержку завершения строительства российского газопровода выступает немецкая промышленность.

Действительно, ранее председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес заявил, что прекращение строительства «Северного потока — 2» приведут к колоссальным убыткам европейских компаний и потере рабочих мест на востоке Германии.

«Полная потеря инвестиций, вложенных в оба трубопровода [имеются в виду «Северный поток — 2» и соединительный трубопровод по суше], привела бы для отдельных европейских компаний к ущербу в многомиллиардном размере и стоила бы рабочих мест в восточной Германии», — предупредил Хермес.

Он также обратил внимание, что отказ от реализации проекта приведет к судебным тяжбам, так как все разрешения на строительство были получены. «Мы не считаем, что эти разрешения можно поставить под вопрос задним числом», — добавил глава OAOEV.

Председатель объединения германской газовой отрасли «Будущее. Природный газ» (Zukunft Erdgas) Тимм Келер отметил ранее, что «в случае остановки строительства придется списать вложения в размере €8 млрд». Кроме того, придется оплачивать €4 млрд, чтобы построить соединительные трубопроводы, передает его слова ТАСС.

Келер также предупредил, что, если реализация «Северного потока — 2» будет приостановлена, то резко возрастут цены на газ в ЕС . К этому приведет нехватка предложения.

Bloomberg в своем материале отметил, что второй причиной, по которой Меркель не пойдет на приостановку завершения строительства российского газопровода, являются глубокие связи между странами.

Помимо этого, есть еще один важный фактор — враждебность США к газопроводу и оказываемое давление. Агентство отмечает, что об этом косвенно свидетельствует заявление Восточного комитета немецкой экономики, который ранее попросил немецкого канцлера не связывать вопрос завершения строительства и использования «Северного потока — 2» с инцидентом с Алексеем Навальным

Еще один аргумент в пользу запуска «Северного потока — 2» — обязательство выплатить компенсации в случае срыва проекта.

Ранее консерватор, кандидат в лидеры партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц призвал власти ФРГ наложить двухлетний мораторий на строительство газопровода из-за ситуации вокруг Алексея Навального и его состояния здоровья. У Мерца есть сторонники и единомышленники, которые считают, что строительство газопровода, которое завершено более чем на 90%, нужно остановить. Но в то же время у этой идеи есть и свои противники.

В частности, сама Ангела Меркель 1 сентября подтверждала, что Берлин поддерживает строительство российского проекта и выступает против санкций США, направленных на его подрыв.

«Федеральное правительство всегда выступало за строительство газопровода. Экстерриториальные санкции американцев мы считаем незаконными», — приводит слова Меркель газета Ostsee-Zeitung.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Газопровод протянется от российского побережья через Балтийское море до Германии. На сегодняшний день он построен на 93,5%.

Предполагалось, что строительство газопровода завершится намного раньше. Но в декабре прошлого года американские власти заложили в свой военный бюджет санкции против российского проекта. Ограничения вступили в силу в январе этого года. они были направлены, прежде всего, на иностранных партнеров России, которые были задействованы в строительстве.

У американцев получилось приостановить реализацию проекта, так как швейцарская компания Allseas остановила работы и увела свои суда. На их замену у России ушло дополнительное время.